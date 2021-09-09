محلل طقس بالأرصاد: تقلبات جوية ملحوظة خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إننا الآن في فترة انتقالية من فصل الصيف إلى فصل الخريف، ويصحبها تقلبات جوية ملحوظة.

وأضاف العقيل لبرنامج «اليوم» المذاع على الإخبارية، ان الفترات الانتقالية تحدث فيها تقلبات جوية من نشاط للرياح السطحية أو تراكم السحب الرعدية، او ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن شمال المملكة سيشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة الصغرى ابتداء من الأسبوع القادم، وأنه مع نهاية هذا الشهر سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة. أما المرتفعات فتستمر الحالة المطرية لكن بشكل أخف تدريجيا.

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