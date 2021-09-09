السعودية | علي الزهراني يحصل جائزة “فاركي” لأفضل معلم على مستوى العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

حصل المعلم علي الزهراني على جائزة “فاركي” لأفضل معلم في العالم، وذلك بعدما تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.

جائزة أفضل معلم بالعالم هي جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فايركي جيمس “VGF“ تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

وتُمنح الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتم الإعلان عن الفائز في منتدى التعليم والمهارات العالمي Global Education and Skills Forum السنوي التابع للمؤسسة. و يقوم بمراجعة عملية الاختيار Price Waterhouse Coopers.

وجدير بالذكر أن علي بن خلف الزهراني قد حصل في وقت سابق من منسوبي تعليم مكة المكرمة على الميدالية الذهبية، وشهادة استحقاق الابتكار في المعرض الافتراضي الروسي للاختراعات (ارخميدس 2020) الابتكار عبارة عن قلم ذكي يساعد طلاب الصف الأول الابتدائي على المسك الصحيح للقلم ويسهم في القراءة الذكية للحروف.