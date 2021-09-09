شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيرة الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، لقاءً - عبر الاتصال المرئي -، اليوم، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني أوتو تاكاشي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.