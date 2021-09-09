شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. إتلاف 76 طن فاكهة وخضار فاسدة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية وسط الدمام، أمس الأربعاء، 76 طن فاكهة وخضار فاسد، من مستودع، مخالف، وذلك ضمن حملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني، حيث تم اغلاق المستودع، وجاري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أنه امتدادا لجهود البلدية الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية رصدت البلدية ضمن حملة مشتركه مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني عدد من المخالفات في أحد المستودعات، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية.

وأضاف الشمري إلى أنه تم ضبط كميات من الفواكه والخضار الفاسد، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية واتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين، مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

ودعا المهندس عبد الله الشمري الجميع بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل البلدية، والابلاغ عن الملاحظات البلدية وكذلك مخالفة الاجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، من خلال مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها