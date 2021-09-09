تنبيهان من الإنذار المبكر لأهالي الرياض: رياح نشطة وأتربة تحد الرؤية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية، مصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من محافظات ومدن الرياض تشمل العاصمة السعودية.

الإنذار المبكر يحذر من تقلبات الطقس

وقال الإنذار المبكر إن نطاق الحالة يمتد ليشمل الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض ، المزاحمية ورماح إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة مشيرًا إلى أن هذه الحالة تمتد حتى السادسة مساء.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً عن أتربة مثارة على منطقة الرياض يشمل الأفلاج، الخرج، الدلم، السليل ، حوطة بني تميم ، وادي الدواسر وتمتد حتى الساعة 7 مساءً الأمر الذي دعا الدفاع المدني إلى التنبيه والتأكيد على أهمية التقيد بإجراءات السلامة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وجازان، وصبيا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش ، وشرورة.



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