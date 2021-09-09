المسند ينشر خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الخميس في مناطق السعودية.

خريطة الأمطار اليوم

وأظهرت خريطة الأمطار تركُّز الأمطار في المرتفعات والمناطق الساحلية والجنوبية من المملكة حيث شملت الأمطار كل من عسير، نجران، الباحة، وجازان.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وجازان، وصبيا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش ، وشرورة.

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