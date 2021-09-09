، 4 مقايضات سهلة للإفطار تسهم في مواجهة أعراض نقص B12 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيتامين يعد مهماً لحماية الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء

نظرًا لأن فيتامين B12 يعتبر عنصراً غذائياً يحافظ على صحة أعصابك، ويساعد عقلك على العمل ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي ظل أن جسمك لا ينتج B12 من تلقاء نفسه؛ فأنت تحتاج إلى الحصول على هذا الفيتامين الأساسي من خلال نظامك الغذائي أو من المكملات الغذائية.

ويوجد الفيتامين بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك، وإذا كنت نباتياً، أو لا تأكل غالباً منتجات حيوانية، فهناك الكثير من الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 الإضافي.

وقد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 إلى الشعور بالضعف والانكماش، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر سنوات حتى تظهر الأعراض.

وهناك أربعة من الأعراض الرئيسة لنقص B12، تتمثل في الجلد الشاحب والمصاب باليرقان، حيث يرجع ذلك إلى دور الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وكذلك التعب؛ لأن فيتامين B12 يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إضافة إلى "دبابيس ووخز"، حيث يمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12 على المدى الطويل في تلف الأعصاب، ما يجعلك تشعر بالخدر والوخز، ويتمثل رابع هذه الأعراض في الشعور بضيق في التنفس والدوار، حيث يؤدي نقص فيتامين B12 إلى فقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وبحسب ما أورده موقع "إكسبرس" فإن هناك أربع مقايضات في الإفطار لنظام غذائي غني بفيتامين B12، تتمثل في إضافة سمك السلمون الغني بفيتامينات B وكذلك أوميغا 3، استبدال الحبوب العادية بالحبوب المدعمة بفيتامين B12، استخدام مستخلصات الخميرة مثل Marmite، هي مصدر كبير للفيتامينات والمواد المغذية، إضافة إلى استبدال النقانق على الخبز المحمص بالبيض بالخبز المحمص.