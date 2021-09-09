اخبار السعوديه

السعودية | التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

0 نشر
Ahmed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:16 صباحًا, 9 سبتمبر 2021 م

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه تبقي 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس .

وقالت الوزارة، إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق؛ لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا