شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودعاً للأثاث المنزلي بالمعيصم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعًا مخالفًا بالمعيصم يقوم بتصنيع الأثاث الأسفنجي المنزلي بطريقة غير نظامية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. من جهةٍ أُخرى قامت الأمانة برفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق والقيام بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمكة المكرمة. كما نفذت الأمانة أعمال طبقة القاعدة بكمية بلغت 21000 م3 في (مخططات ولي العهد 2-3) وتنفيذ أعمال القطع الصخري في (طريق المدينة المنورة - طريق الأمير محمد بن سلمان) بمساحة بلغت 5000 م2. و تضمَّنت الأعمال تسديد 439 بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و214 بلاغاً للفوانيس المطفأة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ 593 عامود إنارة وإصلاح إطفاءات 434 فانوساً