الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الـ8 مساء

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, وبلجرشي, وبني حسن .

خريطة أمطار اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر