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شكرا لقرائتكم مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لتوريد 360 ألف طن من القمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لتوريد 360 ألف طن من القمح
للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية (360) ألف طن من القمح للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021.
توزيع كمية القمح المطلوبة
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (6) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
تغطية الطلب المحلي
وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي.
يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1,7) مليون طن, إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (550) ألف طن.
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