التعليم تحذر : 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حثت وزارة التعليم الطلاب غير المحصنين ممن هم في عمر 12 عامًا فما فوق على الحصول على لقاح كورونا لتفادي التسجيل في الغياب بعد انتهاء المهلة المحددة من الوزارة.

وقالت التعليم :تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ لا تتأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.. زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.

تأجيل احتساب الغياب

وكان المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم أوضح في وقت سابق تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

أهمية التحصين

كما أكد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

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