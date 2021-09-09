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شكرا لقرائتكم وزير التعليم يوجه بفعاليات حضورية وعن بعد احتفاءً بـ اليوم الوطني 91 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم يوجه بفعاليات حضورية وعن بعد احتفاءً بـ اليوم الوطني 91
تبرز نعمة الأمن والأمان والاستقرار في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير التعليم د.حمد محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بالاحتفاء باليوم الوطني، الذي يُصادف يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ.
توجيه وزير التعليم
وتضمّن توجيه الوزير آل الشيخ على أهمية هذه المناسبة في التذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، والتأكيد على الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الكريم، والولاء لقيادته الرشيدة -أيدها الله-، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، والاعتزاز بتاريخه ورموزه وحضارته وتراثه.
فعاليات تعزز الانتماء الوطني
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