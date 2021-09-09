- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أدانت مملكة البحرين بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في اعتداء ممنهج ومتواصل على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:49 AM
فيما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين"مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط
أدانت مملكة البحرين بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في اعتداء ممنهج ومتواصل على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.
، "مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.