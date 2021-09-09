، أمانة القصيم ترفع 132 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوع ،

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كثّفت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها، الأعمال الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية؛ حيث أنهت خلال الأسبوع السابع من إطلاق البرنامج، رفع أكثر من (132) ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (2037) مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران بمشاركة الفِرَق التطوعية، ورفع (526) سيارة تالفة ومهملة.
وأنهت الفِرَق الميدانية بأمانة المنطقة أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق على مساحة (28) ألف متر طولي، ومعالجة (9700) متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة (703) من أعمدة الإنارة، وإصلاح (11) ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة.
وتواصل الأمانة أعمالها في هذا الاتجاه؛ بهدف تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.
وتتلقى أمانة منطقة القصيم البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة "صور وأرسل" التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:26 AM
عالجت 2037 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدرانأمانة القصيم ترفع 132 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوع
كثّفت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها، الأعمال الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية؛ حيث أنهت خلال الأسبوع السابع من إطلاق البرنامج، رفع أكثر من (132) ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (2037) مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران بمشاركة الفِرَق التطوعية، ورفع (526) سيارة تالفة ومهملة.
وأنهت الفِرَق الميدانية بأمانة المنطقة أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق على مساحة (28) ألف متر طولي، ومعالجة (9700) متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة (703) من أعمدة الإنارة، وإصلاح (11) ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة.
وتواصل الأمانة أعمالها في هذا الاتجاه؛ بهدف تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.
وتتلقى أمانة منطقة القصيم البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة "صور وأرسل" التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
، أمانة القصيم ترفع 132 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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