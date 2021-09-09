شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الحج والعمرة": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد أن تطبيق توكلنا يشهد الآن توسعاً في الاستخدام من قبل المواطنين المقيمين مشيرًا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيشمل القادمين للعمرة من خارج المملكة بمختلف أنواع التأشيرات.

وقال سعيد لقناة " الإخبارية " إن المعتمر القادم من خارج المملكة مرتبط بشركة عمرة سعودية تقوم بتقديم كافة الخدمات له طيلة فترة إقامته بالمملكة.

وأكد على أن هناك تطبيق اعتمرنا أعمال هو المسؤول عن الجداول الزمنية للتفويج للمعتمرين وفق الطاقات الاستيعابية.

وأضاف أنه في حالة وجود خانات زمنية غير مستغلة يتم طرحها مباشرة للمعتمرين من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين للاستغلال الأمثل للـ70 ألف معتمر، مع تلبيه احتياجات ورغبات كافة المعتمرين.