شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يدشن تطبيق "دليل العيون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تطبيق "دليل العيون" ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى تحسين تجربة المريضة وتقليص فترة انتظاره في العيادة إضافة إلى سهولة التنقل والوصول للخدمات داخل المستشفى.

ويأتي تدشين التطبيق في ظل تحول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نحو توظيف التقنية وذكاء الأعمال وانترنت الاشياء لتحسن وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمراجعين، ويستطيع مستخدم التطبيق من خلال نظام صوتي أو كتابي التعرف على خريطة المستشفى والمرافق الموجودة وكيفية الوصول لها.

ويستخدم التطبيق الذكاء التقني ويقدم معلومات ورسائل توعوية وتثقيفية للمستخدمين متخصصة بناء على مكان انتظاره سواء معلومات تتعلق بالعيادات وطبيعة كل عيادة أو الصيدلية أو المختبر، وصمم التطبيق ليتمكن ضعاف البصر من استخدامه بسهولة من خلال نظام صوتي.

ويساعد تطبيق "دليل العيون" في تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال نظام الكتروني يوضح للمستخدم المناطق المتاحة للانتظار والمناطق مكتملة العدد كما يوفر التطبيق نظام تنبيه في حال ارتفع عدد المراجعين في مناطق معينة داخل المستشفى عن الحد المسموح فيه، بينما التطبيق متاح عبر أجهزة ios و اندرويد.