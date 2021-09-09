شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": استمرار انخفاض درجات الحرارة التدريجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1443/2/2هـ إلى السبت 1443/2/4هـ المتوقع.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي وهو انخفاض نسبي؛ لتصبح الأجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة فجرا "حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة" على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة.

وأشار "الحصيني" إلى أنه يمتد نشاط الرياح إلى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة، كما توقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب الإمارات.