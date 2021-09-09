شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وذكر البرنامج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.