شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "موهوب 2021" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس الحكومية والأهلية إلى تشجيع الطلاب والطالبات المتميزين للتسجيل في مسابقة "موهوب" للعام الدراسي1444/1443هـ والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " بالتعاون مع وزارة التعليم .

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنّـام أن مسابقة موهوب السنوية التي تستهدف طلبة الصف السادس إلى الأول ثانوي تسعى إلى اكتشاف المميزين في مجال العلوم والرياضيات والمعلوماتية، بهدف إلحاقهم وتدريبهم وتأهليهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أهمية دور المدارس في تأهيل الطلاب للمسابقات العلمية ورفع المستوى العلمي والقدرات الذهنية لأبنائنا الطلاب.

ودعا "الغنّـام" المدارس وأولياء الأمور إلى حث أبنائهم الطلاب من الفئات المستهدفة للتسجيل والمشاركة فيها عبر الرابط لافتًا إلى إتاحة التسجيل في المسابقة حتى تاريخ 22 صفر 1443هــ.

من جهته، بيّن مدير النشاط الطلابي الدكتور أنـور أبو عباة أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والطالبات من الفئات المستهدفة ولا تشترط أن يكون الطلبة ضمن المسجلين في برنامج " موهبة "، مشيرًا إلى أن اختبارات المسابقة بمراحلها وجداولها الزمنية المختلفة ستُجرى الكترونيًا وفق الإطار التنظيمي للمسابقة وأدلتها الإرشادية.