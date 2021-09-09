دراسة سعودية: الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين يتعرضون للأذى بنسبة أكبر

الرياض - محمد عبدالله - كشف برنامج الأمان الأسري الوطني، في دراسة له عن المجتمع السعودي، عن أنَّ الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين يتعرَّضون للأذى بجميع أشكاله أكثر من الأطفال الذين يعيشون مع كلا الأبوين.

وذكر البرنامج –عبر تويتر- أنّه وفقًا لدراسة أجراها بعنوان «مدى انتشار ظاهرة إساءة معاملة الطفل بالمملكة العربية السعودية» وجد وبشكل ملحوظ، أنَّ الأطفال الذين يعيشون مع أحد والديهم يعانون من جميع أشكال الإيذاء أو خطر للتعرض لها بمعدلات كبيرة مقارنة بمن يعيشون مع كلا والديهم.

وأشار البرنامج إلى أنَّ الأطفال قد يتعرَّضون للإيذاء بمعدلات أكبر عندما يكونون مع أحد والديهم او زوج الأم أو زوجة الأب.

وأوضح برنامج الأمان الأسري، أنَّ الدراسة أجريت على عيّنة ضمنت (16939) مراهقًا ومراهقة.

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