تنبيهان من «الغذاء والدواء» بشأن علاج مشاكل النطق وتسجيل المعقمات

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المعقمات يجري تسجيلها لديها وموقف المنتجات المخالفة.

وقالت الهيئة – عبر تويتر – إن جميع المعقمات يجري العمل على تسجيلها من قبل الهيئة، وفي حال رصد أي مخالفة يتم سحب المنتج والتحذير منه، وللمزيد نسعد بخدمتك من خلال مركز الاتصال الموحد 19999.

وحول وجود أدوية تباع سرا و يزعم مروجوها، أنَّها تعالج تاخر اللغة ومشاكل النطق لدى الاطفال، وتباع بأسعار مبالغ فيها، قال الهيئة إنَّه في حال وجود مخالفة، يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، أو عبر منصة ننجزها من خلال الرابط

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