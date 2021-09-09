أكثر من 13 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالباحة خدماتها لعدد 13115 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 4238 مستفيدًا، وذلك خلال شهر أغسطس 2021م.

وبيَّنت صحة الباحة أنَّ عدد حالات التنويم بلغ 1471 حالة, وبلغ عدد الوصفات الطبية 48470, وعدد حالات الولادة 194, كما بلغ عدد العمليات الجراحية 437 عملية, وبلغ عدد جراحات اليوم الواحد 146 عملية وذلك خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى إجراء 94547 فحصًا مخبريًا و8274 فحصًا إشعاعيًا.

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