خبير أرصاد يكشف عن توقعاته لطقس الساعات الـ24 المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس نزيه الحيزان، أجواء معتدلة فجرا على القطاعات كافة في المملكة.

وعبر حسابه بـ«تويتر»، أشار الحيزان، إلى أن هناك رطوبة متوسطة على المنطقة الشرقية ورطوبة عالية على السواحل الغربية برياح متوسطة الحركة على الجزء الشرقي من المملكة ومنطقة الرياض بينما تكون معتدلة إلى هادئة على بقية القطاعات.

وأضاف: يشهد الطقس – وسط النهار – انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بشل عام ومتفاوت، ويكون ذلك الانخفاض ملاحظا على شمال المملكة وحتى شرق المرتفعات وشرق منطقة مكة المكرمة وفي أجواء منطقة المدينة المنورة وسواحل تبوك الجنوبية وفي عرض الجزء الشمالي من البحر الأحمر.

واستكمل: يتكون غطاء سحابي يمتد على المرتفعات والشرق منها والغرب وحتى منطقة مكة المكرمة وفي أجواء منطقة المدينة المنورة وغرب وجنوب غرب منطقة حائل وما بين منطقتة المدينة وغرب القصيم.

كما رجح الحيزان، فرص هطول الأمطار للمرتفعات بنطاق أوسع مما كانت عليه خلال الـ24 ساعة الماضية تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشمال منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها لمكة المكرمة.

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