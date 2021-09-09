بالصور.. صيانة ثوب الكعبة المشرفة على مدار الـ24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تقوم إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وقال مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابري، إن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار (٢٤ )ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، فنعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في «الشاذروان».

إضافة إلى تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأوضح الجابري، أنه يتم العمل أيضاً على تنظيف القماش من الغبار والعوالق، من خلال فك القماش من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى، كما يتم شد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام.

وأشار إلى أنه يتم صيانة ثوب الكعبة المشرفة وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج الأمر خلال ال ٢٤ ساعة، مع القيام بالمهام وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها بالحرمين الشريفين، والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد.

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