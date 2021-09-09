تفعيل المراجعة الداخلية والجولات التفقدية بإدارات شؤون الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بحملات تفتيشية عامة لجميع الإدارات والوحدات التابعة لها ومراقبة سير الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والإجراءات الاحترازية المتبعة وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها.

وقال مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ريان بن حسين العدواني، إن هذه الحملات والجولات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل دور المراجعة الداخلية لمتابعة أعمالها، وتفعيل الجولات التفقدية.

وتضمنت الحملات التفتيشية متابعة الإجراءات الاحترازية ومراقبة سير الأعمال ومتابعة التقيد بأوقات الدوام، والظهور بالمنظر اللائق والقيام بما يحقق أداء هذا الواجب الشرعي وبما يعود بالفائدة المرجوة وبما يحقق المصلحة العامة.

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