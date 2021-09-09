الحصيني: انخفاض بالحرارة وأمطار على 5 مناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، مشيرًا إلى أن توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي، هو انخفاض نسبي.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الأجواء ستصبح حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا، حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على وسط وشرق وشمال المملكة، مع رياح نشطة مغبرة.

وأضاف أن نشاط الرياح يمتد الى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة للأتربة.

وحول الأمطار، توقع الحصيني استمرار الحالة المطرية خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

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