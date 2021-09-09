بالفيديو.. ضبط مستودعات للملابس المستعملة تديرها عمالة مخالفة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - تمكن المراقبون بأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مستودعات حولتها عمالة إلى أماكن لتخزين الملابس المستعملة، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه تم استخدام المنشار الكهربائي لفتح أبواب المستودعات الموصدة بالأقفال بمشاركة جهات أمنية.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المستودعات وإحالة الملاك إلى الجهات المعنية لنيل الجزاء الرادع.

من جهة أخرى، اطلع أمين منطقة الرياض فيصل بن عياف، على استراتيجية وأعمال اللجنة العقارية في غرفة الرياض، خلال لقائه برئيس الغرفة عجلان العجلان، ورئيس اللجنة وأعضائها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة لخدمة البيئة الاستثمارية في العاصمة.

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