الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية ثالثة أطلقت باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، فجر الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإتجاه خميس مشيط.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين اطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

كما أكد أن محاولات المليشيا باطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشددا على اتخاذ اجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

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