تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تشهد رياحًا نشطة خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني، للأرصاد إلى هبوب رياح سطحية نشطة بعدد من المناطق خلال الساعات القادمة.

ووفق المركز، تشهد منطقة الرياض «الأفلاج - السليل - وادي الدواسر»، رياحا سطحية تؤدي لتدن مستوى الرؤية حتى الساعة 10 صباحا اليوم الخميس، وتؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة «ينبع»، تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة ما يؤدي لتدن بمستوى الرؤية بدءا من الساعة 12 ظهر اليوم حتى الساعة 4 مساء.

وتتعرض منطقة تبوك «الوجه – أملج»، والأجزاء الساحلية رياحا سطحية نشطة بدءا من الساعة 10 صباح اليوم وحتى 4 من مساء اليوم نفسه.

أما المنطقة الشرقية «الأحساء - الخفجي - الدمام - القطيف - النعيرية - قرية العليا -مواقع أخرى»، فتشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة ورياح نشطة تشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء اليوم.

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