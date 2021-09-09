تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في مصر، الخميس 9 سبتمبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي لأسعار المعدن النفيس على خلفية تحسن عوائد السندات الأمريكية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 896 جنيها، مقابل 907.47 جنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات الخميس لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 784 جنيه، مقابل 794.06 جنيه أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، الخميس، ليصل إلى مستوى 672 جنيه، مقابل 680.62 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 523 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 448 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 373.20 جنيه.

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات الخميس، ليصل إلى 27.795 ألف جنيه (1789 دولار)، مقابل 28.222 ألف جنيه (1797 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، عند فتح تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 6256 جنيها (402.09 دولار)، مقابل 6352 جنيهات (404.39 دولار) أمس.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل سعر الأونصة الواحدة نحو 1789 دولارا أمريكيا، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتحسن مؤشر الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة 10 أيام مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.