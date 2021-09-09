الأرصاد تنبه أهالي ينبع : موجة طقس حارة والحرارة فوق 48 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم ، من موجة طقس حارة على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة, تصل درجات الحرارة فيها إلى 48 أو أكثر .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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