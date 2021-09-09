شكرا لمتابعة خبر عن مطلقة تشكو تعرض ابنتها للتحرش على يد طليقها و"العنف الأسري" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

خرجت في الساعات الماضية مواطنة مطلقة بإحدى دور الرعاية، تشكو تعرض أطفالها للتعنيف على يد والدهم.

وأوضحت المواطنة، أنها سبق وتعرضت للتعنيف على يد طليقها، والآن يعاني أطفالها نفس المصير، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للتحرش على يد والدها، مؤكدة أنها لديها ما يثبت صحة كلامها.

وناشدت السيدة الجهات المسؤولة وولاة الأمر بإنقاذ أطفالها الذين يتعرضون للتعنيف اللفظي والجسدي، من يد طليقها.

ومن جانه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة السيدة، موضحا أنه سبق الوقوف على الحالة من قبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية، وجاري إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.