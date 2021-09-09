«القصبي» يحدد 3 معايير للمحتوى الإعلامي المؤثر

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إننا نسعى لصناعة محتوى إعلامي جديد ومؤثر بمهنية وأخلاقية ومصداقية.

وتابع «القصبي»، إننا نعمل معا لصناعة محتوى إعلامي جديد مؤثر بمهنية وأخلاقية ومصداقية؛ لنكون صوتًا للمواطن والجمهور ونقترب منهم ونحقق آمال وطموحات المواطنين والمقيمين في هذا البلد.

وأضاف الوزير، إنَّ الإعلام وصناعته تغيَّرت عبر العقدين الماضيين بوتيرة غير مسبوقة وبأساليب عديدة متنوعة، وتطورت تطورًا ملحوظًا على كامل الأصعدة.

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