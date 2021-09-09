«أبشر» تحدد موقف العامل غير الراغب بالعودة بعد سفره للخارج

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة «أبشر أعمال» موقف العامل غير الراغب بالعودة إلى المملكة بعد سفره إلى الخارج.

وقالت المنصة – عبر تويتر – إن العامل يتم اسقاطه تلقائياً بعد مرور 6 شهور على انتهاء التأشيرة.

جاء ذلك ردا من منصة أبشر على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: يوجد عامل خارج المملكة وتم التواصل معه ولا يرغب في العودة، فهل ممكن اسقاطه من النظام؟.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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