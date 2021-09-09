شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مختص: على الفتيات رفض الوظائف التي تطلب كشف الوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، أن هناك ممارسات خاطئة لم ينص عليها نهائيًا نظام ولا تشريع، منها كشف وجه الفتيات للعمل في بعض القطاعات.

وأوضح الشمري أن كل وظيفة لها متطلبات يجب أن تكون مرتبطة بالمهام الوظيفية فقط، قائلا: "لم يذكر في أي تشريع أن يكون هناك تمييز باختيار أي الجنسين، وهناك تشوهات خاطئة من أشخاص ليس عندهم الكفاءة الإدارية الكافية".

وأكد الشمري أن كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ويجب على الفتيات رفض هذه الوظائف، لأن هذا تجاوز غير مقبول.