الجبير يستعرض العلاقات مع سفير فرنسا لودوفيك بوي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم الأربعاء، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونشر سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي صورة، عبر حسابه في "تويتر"، جمعته بوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وأضاف أنه تم تبادل الآراء حول تميز العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

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