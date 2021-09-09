أخبار السعودية.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي..ومميزات تحديثات منصة مدرستي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 8سبتمبر 2021 منها: مميزات تحديثات منصة مدرستي، وإيداع معاشات شهر صفر للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

متحدث «التعليم» يوضح مميزات منصة مدرستي والتحديثات الجديدة

قالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم ابتسام الشهري، إن منصة مدرستي أصبحت جزءًا أساسيًّا من اليوم الدراسي للطلبة .

إيداع معاشات شهر صفر للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

«الأحوال المدنية»: 5 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأربعاء، ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية.

«الداخلية» تكشف عقوبات مخالفة القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الداخلية أنواع مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وكذلك العقوبات المقررة.

33 ألف مستفيد من خدمة إيصال الأدوية بـ«طبية مكة»

فعَّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 33 ألفًا خلال 8 أشهر منذ بداية 2021، ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

الصحة: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا.. و3 نصائح لحمايتهم

قالت وزارة الصحة، إن الأطفال يصابون بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم.

هل تضاعف المخالفة حال رفض الاعتراض عليها؟.. «المرور يجيب»

كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، الجهة المنوطة بتطبيق الحد الأعلى للمخالفات.

أحمد العرفج: 5 فوائد لقرار «التعليم» بشأن منع الجوال

قال عالِم المعرفة، الدكتور أحمد العرفج، إن قرار وزارة التعليم منع دخول الجوال للمدارس سيحمي الطلبة من أنفسهم، مشيرَا إلى أن أكثر الطلبة لا يعرفون أن القانون لا يحمي المغفلين.

1الغذاء والدواء: 6 احتياطات لازمة قبل استخدام مبيدات «الطعوم»

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 احتياطات لازمة قبل استخدام مبيدات الطعوم وهي عبارة عن مادة أو عدة مواد غذائية تخلط مع المبيد لتجذب الآفة المراد مكافحتها وبالتالي تتسبب في قتلها.

هل يمكن تجديد إقامة تابع متواجد خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية تجديد هوية مقيم من قبل رب الأسرة داخل المملكة، في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

«البلديات» تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد.

المملكة ترحب برفع السرية عن وثائق أحداث 11 سبتمبر: أي ادعاء بتواطؤ السعودية «خاطئ»

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

بالفيديو.. مختص يكشف مميزات نظام «الانضباط الوظيفي»

أكد عبدالعزيز المهباش مختص في الموارد البشرية أن نظام "الانضباط الوظيفي" سيسهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية، لتفادي تدخل العواطف في التقييم.

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