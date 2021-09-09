عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

تجاوزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستهدف 2020، لمؤشر نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل، والذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم، وأكدت الوزارة الوصول إلى نسبة 23.2 % من المستغنيين، مما يسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم.

وبحسب الوزارة يهدف المؤشر إلى نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، ضمن خطط محددة وواضحة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وصولا لتمكينهم من خلال تحقيق الاستقلال المالي عن طريق إيجاد فرص تعليم أو تأهيل وتدريب، ومن ثم توظيف أو مشروع إنتاجي أو ريادي.

أهداف إستراتيجية

- رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة

- خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة

- توفير فرص عمل لائقة للمواطنين

- تمكين العمل التطوعي

- توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية

- إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية

- بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

- تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين

- رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات

- رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل

- توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن