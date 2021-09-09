شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني يثمن الدعم السعودي في رفع كفاءة الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن وزير الصحة العامة والسكان اليمني د. قاسم بحيبح، جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر مشاريعه التنموية في مُختلف المحافظات اليمنية التي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين الحياة اليومية لليمنيين، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وبحثا خلال الاجتماع تذليل العقبات والصعوبات في المشاريع التنموية بقطاع الصحة.

جاء ذلك في لقاء المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، مع د. بحيبح، وذلك بمقر البرنامج بمدينة الرياض، أمس، واستعرض اللقاء مشاريع البرنامج في قطاع الصحة، التي بلغت 25 مشروعاً طبياً، ومنها: متابعة استكمال مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام الممول من الصندوق السعودي للتنمية، ومشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 23 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.

وتشمل مشاريع البرنامج إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي بسقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع مدينة الملك سلمان الطبية بسعة 100 سرير قيد التنفيذ، وهو مشروع لمدينة طبيّة مُتكاملة نوعيّة في محافظة المهرة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إنشاء وتجهيز بالمعدات الطبية لمركز العمليات والعناية المركزة الذي يرتبط بمستشفى الغيضة المركزي ومتخصص بالعمليات الكبرى والمعقدة، وتوفير 134جهازا ومعدة وأدوات طبية لهذا المشروع المهم، إسهاماً في تعزيز الصحة الجيدة ورفع القدرة الاستيعابية.