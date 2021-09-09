شكرا لقرائتكم خبر عن 51 متدربا في «التميز القيادي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، ممثلا بوحدة التدريب والتطوير والأداء الوظيفي، ورشة عمل بعنوان «التميز القيادي»، قدمها المدرب عبدالمحسن الخضر، من خلال البث الإلكتروني عبر منصة «زووم»، تحت إشراف مدير المركز عائشة بنت علي المزيد، وبلغ عدد الحضور 51 متدربا ومتدربة من منسوبي ومنسوبات مختلف فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناطق المملكة، وكذلك من خارج الوزارة ومن القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية.

وتناول المدرب في هذه الورشة عدة محاور من خلال التدريبات والمناقشات مع الجمهور، وهي: تعريف القيادة الرقمية، وأبرز التحديات التي تواجه القائد الرقمي، وما دور القيادة الرقمية في ظل التحديات التي تواجه المنظمات، وأبرز عناصر الذكاء الإستراتيجي في القيادة الرقمية.