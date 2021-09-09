شكرا لقرائتكم خبر عن «تحجيم التأثير النفسي» أفضل سبيل لمواجهة الخوف من الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أن تحجيم الأخبار وتناولها من جانب توعوي أكثر للابتعاد عن الطاقة السلبية هو الأفضل من الجانب النفسي، ما ينعكس إيجابا على الشخص نفسه وسلوكياته وطريقة تعامله مع الأزمات، مضيفة أن العلاقات التي ترتكز على حب الذات وتقديرها أولا هي العلاقات الأكثر نجاحا وتميزا، وإن بدر من الذات ما يسيء لها، فالغفران الذاتي والتصالح مع النفس هو الطريق لامتصاص الأثر السلبي الذي تسبب في أذية الإنسان لنفسه.
وتابعت: النفس جبلت على عدم القبول بما يؤذيها، والفطرة الإنسانية الطبيعية لا تقبل بأذية الذات، لذلك ابتعد عن كل ما يؤذيك، واغفر لنفسك أخطاءها بعد أن تتعلم منها، والعلاقات مع الغير وكيفية إدارتها بحكمة تبعد الشخص عن الانفعال المسبب للتوتر وشحن العلاقات بمشاعر سيئة تتراكم في النفس لدى الطرفين.
ويعد هذا اللقاء هو ختام السلسلة الشهرية من جلسات الاسترخاء والتأمل الذاتي التي قدمتها المدربة، إذ أجرت عدة تدريبات وتمارين للاسترخاء والتأمل خلال اللقاء.