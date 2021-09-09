شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية تاروت تدشن «صندوقا تعليميا» بنصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية على تأسيس صندوق «قبس» التعليمي بمبلغ 500 ألف ريال، لدعم أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية لإكمال مسيرتهم التعليمية، وشدد المجلس على أهمية هذا المنحى من المساعدات النوعية للارتقاء بدور الأسرة الفقيرة، وخاصة في الظروف الحالية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير، إلى أن المجلس اعتمد المبلغ هذا العام لتأسيس الصندوق، على أن ترتفع ميزانيته في السنوات القادمة إلى مليون ريال، مؤكدا أن المساعدات الطلابية تلقى دعما كبيرا من الوزارة والعديد من الجهات المانحة، وتعد من مصارف الزكاة والحقوق الشرعية.

وأضاف: نأمل أن يكون هذا الصندوق بادرة خير لتغيير واقع الأسر الفقيرة في تاروت، للخروج من دائرة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بوصول أبنائها إلى مستويات متقدمة في التعليم.

وشكل مجلس الإدارة لجنة مؤلفة من بعض أعضائه لإدارة الصندوق التعليمي.