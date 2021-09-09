«التأهيل الشامل» يكرم المشاركين في حملة اللقاح

ونقل مدير المركز شكره لكل العاملين من طاقم التمريض في إدارة الرعاية الصحية المنزلية، مثمنا جهود وزارة الصحة مع إدارة المركز في وقت الجائحة حتى الانتهاء من تحصين المستفيدين بالمركز.

محمد يوسف

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