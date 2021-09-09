شكرا لقرائتكم خبر عن «التأهيل الشامل» يكرم المشاركين في حملة اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرم مدير مركز التأهيل الشامل بالأحساء، عبدالله المسعود، مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتجمع الصحي د. فهد العبيد، ونائبه عدنان البطيح، والأخصائي الاجتماعي ومنسق مبادرة اللقاح أحمد المهناء، وذلك نظير جهودهم الطيبة والتعاون المشترك مع المركز في حملة التطعيم ضد كورونا.
ونقل مدير المركز شكره لكل العاملين من طاقم التمريض في إدارة الرعاية الصحية المنزلية، مثمنا جهود وزارة الصحة مع إدارة المركز في وقت الجائحة حتى الانتهاء من تحصين المستفيدين بالمركز.