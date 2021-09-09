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«التأهيل الشامل» يكرم المشاركين في حملة اللقاح

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الدمام - شريف احمد - كرم مدير مركز التأهيل الشامل بالأحساء، عبدالله المسعود، مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتجمع الصحي د. فهد العبيد، ونائبه عدنان البطيح، والأخصائي الاجتماعي ومنسق مبادرة اللقاح أحمد المهناء، وذلك نظير جهودهم الطيبة والتعاون المشترك مع المركز في حملة التطعيم ضد .

ونقل مدير المركز شكره لكل العاملين من طاقم التمريض في إدارة الرعاية الصحية المنزلية، مثمنا جهود وزارة الصحة مع إدارة المركز في وقت الجائحة حتى الانتهاء من تحصين المستفيدين بالمركز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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