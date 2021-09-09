شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «طب القلب للكبار» لصحي الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل تجمع الأحساء الصحي على تجديد اعتماد برنامج «طب القلب للكبار» من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ليكون مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب مقرا لتنفيذه ابتداء من مطلع العام الميلادي المقبل 1 يناير 2022 ولمدة أربع سنوات.

وأوضح التجمع أن هذا الاعتماد يعزز الجهود التي يبذلها لتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، نظرا لما يسهم به من الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكفاءات الطبية من خلال الاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في هذا التخصص الطبي.