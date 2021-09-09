شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يسهم في تطوير المشهد الحضاري للشرقية بـ«إعادة التدوير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 40 عاما كاملة قضاها المواطن خالد آل محمود في جهود تطوير «إعادة التدوير»، دفعه إليها شغفه بتدوير المهملات، ورغبته في التجديد والابتكار في صنع مواد ذات نفع من مواد عديمة الفائدة، إضافة إلى التشجير في أماكن متعددة من محافظة الخبر، وأوضح آل محمود أن شغفه بحب التدوير يتلاءم مع مهارته في تشكيل وصناعة الخشب وعمل الطاولات والكراسي والأدوات المختلفة، سواء على صعيد المنزل أو حتى على مستوى المجتمع المحيط، ببيع ما يعيد تدويره.

وأضاف: انطلاقتي كانت منذ الصغر في حب العمل والشغف بالمهملات التي يتخلص منها الأفراد، لأعيد تدويرها وأصنع منها قطعا أستفيد منها استخداما وبيعا، ما جعلني استمر على هذا المنوال طيلة السنوات الماضية.

وتابع: الزراعة هواية وجدت نفسي فيها بأبسط الأساليب، واستمددت حب الزراعة من خلال «بذرة شجرة السدر» الصغيرة التي تنمو لتوفر ظلالا وارفة على المنازل والشوارع وفي كل مكان، فالبذرة مثل الطفل تبدأ معك صغيرة ثم تنمو، ومن هناك أدركت أن البذرة التي أزرعها نجني منها فائدة عظيمة، ومن خلال العطاء والاهتمام بالتشجير زرعت منزلي كاملا بنفسي ونقلت هذه التجربة إلى شوارع الخبر، فكانت نتائج مثمرة أعطت خيرا وظلا، وأنا سعيد أنني وجدت المحيطين بي يستفيدون منها، فبلغ ما تم زراعته قرابة 100 شتلة من خلال بذور الثمر التي لا أرميها بعد الأكل، بل أجمعها وأحتفظ بها ثم أزرعها.

واستطرد قائلا: ارتبطت بي ثقافة إعادة التدوير منذ 40 عاما، إذ استطعت إعادة بناء منزل من مواد مختلفة كلها معاد تدويرها، فانخفضت تكلفة البناء إلى الثلث، وهذا ما جعلني أسعى للاستمرار وتحفيز من حولي بهذه الصناعة، فالكثيرون لا يدركون أهمية القطع التي تُرمى خارج المنازل، ثم يفاجؤون بمن يعيدون استخدام هذه المواد في مواقع مختلفة وبمنظر جمالي مغاير عن الذي كانت عليه، ومن هنا فإن الكثير من القطع المهملة أصبحت مطلوبة على مستوى واسع، خاصة أن المنطقة الشرقية تتمتع ببيئة وهوية خليجية مختلفة عن باقي المناطق، كونها بيئة ساحلية وتراثية تحمل في طياتها إرثا حضاريا وقيمة معنوية عالية.

واختتم حديثه بقوله: كان لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بتطوير المشهد الحضاري في المنطقة بالغ الأثر لأن أسعى إلى جمع الكثير عن هذه الهوية العريقة، لأن لها تاريخا يجب أن نحافظ عليه، فبنيت منزلا جميلا بطراز تراثي يحاكي هوية المنطقة.