شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 21 دولة.. اختتام مؤتمر «مستجدات طب الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي الافتراضي لمستجدات طب الأطفال الذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خلال المدة من 3 - 6 سبتمبر 2021م، بمشاركة 65 متحدثا عالميا ومحليا، بحضور طبي غير مسبوق بلغ 7638 ممارسا صحيا من 21 دولة حول العالم.

وافتتح المؤتمر بكلمة المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د.ماجد الفياض أكد فيها أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر في تطوير الممارسات الطبية المستجدة في مجال طب الأطفال وما يمثله من منصة مهمة للممارسين الصحيين في المملكة لتبادل الخبرات والمعرفة الطبية الحديثة مع نخبة من المتحدثين والخبراء الذين يعملون في مراكز طبية مرجعية عالمية في طب الأطفال.

من جانبه، وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى، د. سامي الحجار، أن الحضور الكبير للمؤتمر يعكس قوة محتوى البرنامج العلمي وسمعة المستشفى المرموقة في تنظيم المؤتمرات الطبية المتميزة .