شكرا لقرائتكم خبر عن 36 طن تمور لبرنامج الأغذية العالمي في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 36 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في مقر سفارة المملكة بجمهورية تنزانيا المتحدة.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تنزانيا المتحدة عبد العزيز العاصم، والأمين العام لبرنامج الغذاء العالمي في تنزانيا سارة جيبسون. وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.