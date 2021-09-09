شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: خطوات المملكة ثابتة نحو التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟» والذي يأتي استمرارا لموضوع الملتقى في الدورة الماضية بهدف تعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات. وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته: «نُطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟» بعد أن حقق في دورته السابقة نجاحاتٍ نطمح أن تُسهم في تحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، وتُعزز الارتقاء بمنظومة الخدمات في مختلف القطاعات، في وقتٍ تخطو فيه المملكة خطوات ثابتة نحو التحوّل الرقمي، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين بما وصلت إليه بلادنا من تميّز في هذا الجانب الحيوي، بعد أن تبوأت بحسب تقرير التنافسية الرقمية المرتبة الثانية عالميا بين دول العشرين، ما يعكس ما وصلنا إليه من تقدم وتفوق في العالم الرقمي، ويؤكد على قدرة الإنسان السعودي على مواكبة التطوّر في مختلف المجالات». وأضاف: «إن مواصلة ملتقى مكة الثقافي أعماله للعام الثاني على التوالي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟» يؤكد عزمنا على المُضي قُدما في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة البشرية، وأن نُكرّس الأعمال والجهود لأن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية تعتمد على التقنية وتسخّرها لخدمة السكان والزوار».