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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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